قال المحامي فيصل الرميح، أن عقوبات قانون مكافحة المخدرات تتنوع حسب الجرم، لكن تعاطي الكوكايين والشبو من أسباب تشديد العقوبات لتسببها في أضرار أكبر من غيرها وسرعة إدمانها .

وأوضح المحامي أن متعاطي الكوكايين والشبو يتعدى فكرة التعاطي ويصل به الأمر في بعض الأحيان لارتكاب الجرائم، مبينا أن العقوبات تشدد أيضا في حالة الاجتماع فيها وطبيعة الشخص نفسه وأصحاب السوابق، وكذلك المروج لأول مرة لا تصل عقوبته لحد القتل إلا في المرة الثانية.

وأضاف المحامي أن عقوبة التعاطي أيضا لا تصل لحد القتل، إلا أن الإشكالية تتمثل في اتهامه بالتستر على مصدر المخدر أيضا، مشيت إلى أنه في بعض الأحيان حيازة المخدر لغير قصد التعاطي تكون عقوبتها أشد من قصد التعاطي.