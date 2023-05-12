ضبطت السلطات في الأردن، شخصين يمارسان ضبط وتجميل الأسنان داخل مركبة متنقلة في مدينة الزرقاء، دون شهادات علمية أو رخصة مزاولة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الأجهزة الأمنية ضبطت بالتعاون مع كوادر قسم صحة الفم والأسنان شخصين، يحملان جنسية عربية، يمارسان طب وتجميل الأسنان في مركبة متنقلة في الزرقاء.

وأوضح الدكتور خالد عبدالفتاح مدير صحة الزرقاء أن “الشخصين اللذين تم ضبطهما لا يحملان شهادات طب وغير مؤهلين ولا يحوزان أية تراخيص تخولهما ممارسة أية أعمال تجميل للأسنان”.

وأضاف “تم ضبط الشخصين والتحفظ عليهما، وحجز المركبة وما تحتويه من معدات وأدوات للقيام بأعمالهما غير المشروعة”، مشيرا إلى أنه “سيتم تحويلهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة جراء ممارساتهما التي شكلت خطورة على صحة وسلامة المواطنين”.