حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة،

وأوضحت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “سي بي سي”: “شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك”.

وأضافت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: “اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف”. وتابعت: “كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها”.

وأكدت الفنانة إيمان العاصي أنها ترشحت لدورين آخرين في مسلسل «جعفر العمدة» غير شخصية «دلال فتح الله» التي قدمتها في العمل الذي عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2023.