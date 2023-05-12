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امرأة بالقرب من مدائن صالح في العلا عام 1385هـ
امرأة بالقرب من مدائن صالح في العلا عام 1385هـ
منذ 2 ساعة
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