اخترق نيزك منزل في نيوجيرسي قبل عدة أيام، حيث أنه عبارة عن قطعة من كرة ثلجية كونية على بعد أكثر من ثلاثة مليارات ميل من الأرض.

تفصيلا، سقطت صخرة الفضاء بحجم شطيرة برجر من اللحم في هوبويل مخترقة سقف منزل، ومن ثم سقطت على أرضية المنزل الخشبية.

وقال المسؤولون أن النيزك كان جزءًا منEta Aquarid ، الذي يتميز بقطع من الحطام من مذنب هالي الشهير، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت إدارة شرطة بلدة هوبويل تقريرًا بعد فترة وجيزة من أنباء تحطم النيزك عبر منزل وسط نيوجيرسي، فقد قالت الإدارة: “اصطدم جسم معدني يُعتقد أنه نيزك بسقف منزل في طريق بنينجتون القديم بواشنطن”.