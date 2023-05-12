سجلت أسواق النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة حيث انخرط التجار في تغطية مراكز مكشوفة قبل عطلة نهاية الأسبوع، لكن الضبابية المحيطة بسقف الديون الأمريكي وتجدد المخاوف بشأن أزمة مصرفية في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 75.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 41 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 71.28 دولار، وتعافى الخامان من خسائر تراوحت بين ثلاثة وأربعة بالمئة خلال الجلستين الماضيتين.