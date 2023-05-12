كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- أخصائي ذكاء الأعمال.

‏(Business Intelligence Specialist)

2- أخصائي تحليل البيانات.

‏(Data Analytics Specialist)

3- أخصائي الحوكمة والامتثال.

‏(Governance & Compliance Sr. Specialist)

4- أخصائي تطوير اتفاقيات التعاون.

‏(Cooperation Agreements Development Specialist)

5- أخصائي مراقبة المخاطر.

‏(Risk Control Sr. Specialist)

6- أخصائي إدارة العمليات التجارية.

‏(Business Process Management Specialist)

7- مدير تنمية المواهب.

‏(Talent Development Manager)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.