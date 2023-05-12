كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- أخصائي ذكاء الأعمال.
‏(Business Intelligence Specialist)
2- أخصائي تحليل البيانات.
‏(Data Analytics Specialist)
3- أخصائي الحوكمة والامتثال.
‏(Governance & Compliance Sr. Specialist)

4- أخصائي تطوير اتفاقيات التعاون.
‏(Cooperation Agreements Development Specialist)
5- أخصائي مراقبة المخاطر.
‏(Risk Control Sr. Specialist)

6- أخصائي إدارة العمليات التجارية.
‏(Business Process Management Specialist)
7- مدير تنمية المواهب.
‏(Talent Development Manager)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.