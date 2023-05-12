كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- أخصائي ذكاء الأعمال.
(Business Intelligence Specialist)
2- أخصائي تحليل البيانات.
(Data Analytics Specialist)
3- أخصائي الحوكمة والامتثال.
(Governance & Compliance Sr. Specialist)
4- أخصائي تطوير اتفاقيات التعاون.
(Cooperation Agreements Development Specialist)
5- أخصائي مراقبة المخاطر.
(Risk Control Sr. Specialist)
6- أخصائي إدارة العمليات التجارية.
(Business Process Management Specialist)
7- مدير تنمية المواهب.
(Talent Development Manager)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.
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