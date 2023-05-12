أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيدين) لحملة البكالوريوس في بعض الكليات، للعام الدراسي 1445/1444هـ.
وأوضحت التخصصات المطلوبة:
1- كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.
– أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.
– أن لا يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.
– أن يكون المتقدم حاصل على درجة القدرات الجامعيين.
2- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع.:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص الإنتاج المرئي والمسموع من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.
– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك .
– أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين
– أن لا تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس وهي على رأس العمل.
موعد التقديم:
1- كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية (مصدر):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م، من خلال البريد [email protected]
2- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع (مصدر):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م. وذلك من خلال البريد [email protected]
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