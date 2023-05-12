أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيدين) لحملة البكالوريوس في بعض الكليات، للعام الدراسي 1445/1444هـ.

وأوضحت التخصصات المطلوبة:

1- كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن لا يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة القدرات الجامعيين.

2- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع.:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص الإنتاج المرئي والمسموع من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك .

– أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين

– أن لا تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس وهي على رأس العمل.

موعد التقديم:

1- كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية (مصدر):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م، من خلال البريد [email protected]

2- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع (مصدر):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م. وذلك من خلال البريد [email protected]