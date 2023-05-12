عين المدير التنفيذي لشركة “تويتر” الأمريكي إيلون ماسك، رئيسة جديدة بدلاً منه للمنصة دون ذكر اسمها، حيث تزامن ذلك مع إعطاء المنصة الأولوية لأصحاب الحسابات الموثقة فيما يخص خدمة الرسائل المشفرة.

وقال ماسك، أن المديرة التنفيذية الجديد ستترأس أيضاً شركة “إكس” الناشئة بعد قراره بنقل ملكية الشركة إليها، مشيراً إلى أنها ستبدأ مهامها في غضون نحو 6 أسابيع.

وأشار إلى أن خدمة الرسائل المشفرة ستقتصر حالياً على المُستخدمين الموثقين ، لافتاً إلى أن المنصة لن تستطيع الوصول إلى تلك الرسائل مطلقاً.