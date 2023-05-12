أكد الناقد الرياضي خالد السعود أن دياز لا يتعامل مع عناصر الهلال بشكل مثالي وتصريحه عبارة عن تبريرات قبل الحدث .
وقال السعود، خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد،:” أن دياز محظوظ أنه يدرب الهلال”، لافتًا أنه إذا دخل فريق آخر لن يتحصل على الجودة العالية الموجودة في الهلال.”
وأضاف:” تصريحات دياز وتبريراته قبل الحدث غير مقبولة، ويجب أن يعلم أنه يدرب الهلال أفضل فريق سعودي على مدار التاريخ.”
خالد السعود: دياز محظوظ أنه يدرب الهلال .. دياز لا يتعامل مع عناصر الهلال بشكل مثالي وتصريحه عبارة عن تبريرات قبل الحدث .. وصنع تاريخًا كبيرًا لا يمكنه أن يحققه مع نادٍ آخر .#الهلال_الوحدة#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2023
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