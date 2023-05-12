أكد الناقد الرياضي خالد السعود أن دياز لا يتعامل مع عناصر الهلال بشكل مثالي وتصريحه عبارة عن تبريرات قبل الحدث .

وقال السعود، خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد،:” أن دياز محظوظ أنه يدرب الهلال”، لافتًا أنه إذا دخل فريق آخر لن يتحصل على الجودة العالية الموجودة في الهلال.”

وأضاف:” تصريحات دياز وتبريراته قبل الحدث غير مقبولة، ويجب أن يعلم أنه يدرب الهلال أفضل فريق سعودي على مدار التاريخ.”