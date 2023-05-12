أفادت مضيفة الطيران الأسترالية روزي أواد، بأن المقعد الملاصق للنافذة في الصف الخامس على الطائرة، هو أفضل المقاعد التي يمكن الجلوس فيها للاستمتاع بالرحلة، والتخفيف من إرهاق السفر.

وكشف روزي أواد، عن 6 أسباب لهذا الاختيار، من بينها: وجود مساحة إضافية لتمديد القدمين، والمنظر الممتاز من النافذة حيث يمكن للشخص رؤية جزء من جناح الطائرة، وجزء من المدينة في الخارج.

وأوضحت أنه لا توجد مسؤولية مخرج الطوارئ على الراكب في الصف الخامس، بالإضافة إلى أن الراكب في هذا الصف يستطيع وضع حقيبة صغيرة تحت الكرسي المقابل.

وأكدت أواد، أن هذا الصف يعتبر من أقرب الصفوف لمخرج الطائرة، حيث تتم المغادرة سريعًا دون تأخير، كما أنه يعتبر من أوائل الصفوف التي يبدأ المضيفون بتقديم الخدمات إليها.