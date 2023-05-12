يعتزم واتس آب اختبار ميزة جديدة في التطبيق لحماية المستخدمين من الرسائل المزعجة.

وتمكن الميزة الاختبارية الجديدة أعضاء مجموعات المراسلة من إبلاغ القائم على المجموعة عن رسالة معينة نشرها أحد الأعضاء، وذلك في حال وجدوا أن الرسالة تعتبر مزعجة أو مسيئة.

وبعد حصول المسؤول عن مجموعة المراسلة على التبليغات يمكنه فحص الرسائل التي تم الإبلاغ عنها وتقدير ما إذا كانت مناسبة لسياسة المجموعة أم لا، وبعدها يقرر حذفها أو إبقاءها في المراسلات المشتركة في حال قرر ذلك، كما سيكون بإمكانه اتخاذ إجراءات معينة بحق العضو في المجموعة الذي تم التبليغ عن رسائله.

ولكي تفعل الميزة الجديدة لأعضاء مجموعة المراسلة يتعين على المسؤول عن المجموعة تفعيل خيار ” Admin Review” الجديد، وبعدها سيظهر للأعضاء خيار “التبليغ عن الرسائل”.