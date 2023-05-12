قامت الكاتبة جين كارول التي اتهمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحرش الجنسي بها في وقتٍ سابق بتبرئته، وذلك بعدما حمّلت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المسؤولية .

ومن الواضح أن المتهِمة تفكر هذه الأيام بمقاضاة سيد البيت الأبيض السابق، وذلك بتهمة التشهير مرة أخرى بعد أن أدلى ترمب بتصريحات اعتبرتها مهينة بها خلال جلسة بلدية متلفزة.

وأفادت محامية كارول روبرتا كابلان بأن هناك احتمالا لرفع دعوى تشهير، لافتة أن كل شيء مطروح على الطاولة وله اعتبارات جادة.

وبشأن حديث ترامب، قالت روبرتا أنه كان مهيناً بحق موكلتها التي أسدلت إليه أقسى العبارات، قائلة: “إنه مجرد غبي.. مقرف.. إنه يجرح الناس”.

يُذكر أن هيئة المحلفين كانت حمّلت ترامب مسؤولية التشهير، لوصفه اتهامات الكاتبة بأنها “خدعة وكذبة”.