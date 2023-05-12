أطلقت فورد الجيل الرابع الحالي لسيارة اكسبيديشن في 2017 كموديل 2018 وحققت السيارة نجاحاً جيداً في الأسواق العالمية.

وكشفت العدسات التجسسية سيارة فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس الجديد كلياً أثناء اختباره في الطرق العامة لأول مرة، واحتفظت السيارة بتصميمها الضخم المهيب، مع تمويهات كثيفة خاصة على التصميم الأمامي والخلفي لإخفاء التحديثات الواسعة هناك.

وتتميز السيارة بمحركات احتراق داخلي وهو خبر إيجابي لعشاق سيارات البنزين، ولكن لا توجد تفاصيل عن محركات الجيل الخامس بعد، مع العلم أن الموديل الحالي معتمد على محرك 3.5 لتر 6 سلندر ايكوبوست المقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

يُذكر أن تدشين اكسبيديشن الجديدة سيكون خلال العام القادم مع طرحها في الأسواق كموديل 2025.