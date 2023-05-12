كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عن النادي الذي تقدم بطلب نقل مباراة الاتحاد والهلال إلى ملعب الملز.

وقال “الحميدي” : إدارة الهلال هي من طلبت نقل المباراة الى ملعب الملز والتي رأت أن استاد الملك فهد بعد المباريات الآسيوية لم يكن بتلك الجودة”