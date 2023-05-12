كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عن النادي الذي تقدم بطلب نقل مباراة الاتحاد والهلال إلى ملعب الملز.
وقال “الحميدي” : إدارة الهلال هي من طلبت نقل المباراة الى ملعب الملز والتي رأت أن استاد الملك فهد بعد المباريات الآسيوية لم يكن بتلك الجودة”
#برا_18 | عبدالرحمن الحميدي:
كشفت مصادر " برا 18 " أن إدارة #الهلال هي من طلبت نقل المباراة الى ملعب الملز والتي رأت أن استاد الملك فهد بعد المباريات الآسيوية لم يكن بتلك الجودة .@A_AlHameedi#SSC pic.twitter.com/trjBHfHokb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2023
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