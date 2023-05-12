كشفت مصادر صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أجرى محادثات بشأن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب النور في لشبونة في حالة حدوث اضطرابات في إسطنبول بعد الانتخابات الرئاسية التركية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيكون مترددًا للغاية في تغيير مكان المباراة النهائية، حيث تم نقل النهائي مرتين من إسطنبول بسبب جائحة كوفيد 19 في عامي 2020 و2021، ولكن قد يضطر اليويفا إلى التفكير في تغيير متأخر لأن سلامة المشجعين هي شاغلهم الأساسي.

وقالت أنه تم اتباع نهج غير رسمي تجاه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وسبق أن استضاف ملعب النور نهائي نسخة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، في حين استضاف ملعب الدراغاو نهائي نسخة 2020

ويتنافس مانشستر سيتي وريال مدريد، وإنتر ميلان وجاره ميلان في نصف النهائي، ومن المقرر أن يقام النهائي على استاد أتاتورك في إسطنبول يوم 10 يونيو.

وكان ريال مدريد تعادل 1/1 مع ضيفه مانشستر سيتي في الذهاب، وسيلتقيان يوم الأربعاء، بينما فاز إنتر ميلان على ميلان 2/0 وسيلتقيان يوم الثلاثاء.