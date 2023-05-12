أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– مهندس الآلات والتحكم (أملج).

– أمين مخزن (أملج).

– مدير الصحة والسلامة والبيئة (رابغ).

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (أملج).

– فني كهربائي (عدد 10 وظائف/ أملج).

– فني ميكانيكي (عدد 10 وظائف/ أملج).

– مشرف التوظيف (عدد وظيفتين/ جدة).

– رئيس الكيميائيين (أملج).

– مهندس مشرف مناوب/ محطة توليد كهرباء (رابغ).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً و حتى تاريخ 10 يوليو 2023م، وذلك من خلال الموقع .