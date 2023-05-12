في موقف إنساني رائع حرص معلم يدعى عبد الكريم الشمري والذي يعمل في مدرسة الحارث بن عمير الابتدائية بالرياض التابعة لمكتب تعليم العارض؛ على مساعدة التلاميذ الذين يتبولون على أنفسهم وتنظيف ملابسهم

حيث يتعامل المعلم مع من يتبول على نفسه من الطلاب بطريقة طيبة وأكثر من رائعة، إذ يقوم بوضع الماء على بنطاله ليوهم الباقيين أن الماء انكب عليه هو والطالب حتى لا تنجرح مشاعر التلميذ.

وهذا بدوره يعكس الدور الكبير والمسئولية العظيمة التي تقع على عاتق المعلمين والتي لا تقتصر على التعليم فقط وإنما تمتد لجوانب إنسانية وتربوية واجتماعية أخرى.

ومن جانبه، علق المعلم ” الشمري” على مقطع فيديو يشيد بدوره الإنساني مع الطلاب، حيث قال عبر حسابه إلى تويتر :”هذا واجبي وشكراً حبيبنا إياد على هذا الثناء ، ونسأل الله القبول في القول والعمل”.

وأضاف “للمعلومية جميع الزملاء فيهم الخير والبركة ولديهم مبادرات ومواقف عظيمة مع الطلاب ولكن لم تلتقطهم عدسات الكميرات ولن يحرصوا عليها أصلاً ودعواتنا لجميع المعلمين والمعلمات في هذا البلد الغالي”.