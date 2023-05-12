كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إحباط محاولة تهريب 68 كيلوجرامًا من الأقمشة المشبعة بمادة “الشبو”، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأفادت الهيئة في بيان صادر عنها عبر حسابها الرسمي على تويتر بأنه تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417).