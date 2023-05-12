تنتظر الجماهير الرياضية لقاءً كرويًا مهمًا وخاصًا يحتضنه استاد الملك عبدالله بجدة “الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الوحدة والهلال.

ويأتي الأهلي في صدارة قائمة الفرق المتوجة بالكأس الغالية بواقع 13 مرة يليه الاتحاد والهلال بواقع 9 ألقاب لكلٍ منهما، ثم النصر بـ 6 ألقاب، فالشباب بثلاثة ألقاب، وبلقبين لكلٍ من الوحدة والاتفاق.

بينما يعد التعاون والفيصلي والفيحاء أقل الفرق فوزًا بالبطولة، بواقع مرة واحدة لكلٍ منهما.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (أغلى الكؤوس) بدأت عام 1957 بمسمى كأس الملك، واستمرت بهذا الاسم حتى عام 1990، قبل أن تدمج مع بطولة الدوري السعودي، حتى تعود لتكون بطولة مستقلة وتظهر من جديد عام 2008. وتحمل نسخة 2022 – 2023 من كأس خادم الحرمين الشريفين الرقم 48 في تاريخ المسابقة.