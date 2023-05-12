أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– مهندس أول برمجيات/ تقنية المعلومات.
– مدير العقود.
– مدير الميزانية.
– مدير عام الشؤون المالية.
– مدير عام الموارد البشرية.
– أخصائي أو حوكمة والتزام.
– أخصائي أول نظم إدارة أمن المعلومات/ أمن سيبراني.
– أخصائي أول مركز عمليات الأمن والاستجابة للحوادث/ أمن سيبراني.
– أخصائي أول الحوكمة والالتزام الأمني/ أمن سيبراني.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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