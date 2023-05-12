يشعل اللقب الثاتي الصراع بين مدرب الهلال رامون دياز والمدير الفني لفريق الوحدة، التشيلي لويس سييرا، حيث تتجدد المواجهة المباشرة بينهما مساء اليوم الجمعة.

ويواجه الهلال نظيره الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويتنافس دياز وسييرا اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز، والتتويج بلقب كأس الملك للمرة الثانية، حيث سبق وحقق دياز البطولة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في عام 2018.

ويأمل دياز في التتويج بلقب كأس الملك، بعدما فشل في حصد أي بطولة، حيث خسر كأس السوبر ، ونهائي دوري أبطال آسيا، كما ابتعد عن المنافسة على صدارة دوري روشن

فيما يحرص سييرا في العودة إلى منصات التتويج، والفوز باللقب الثاني في بطولة كأس الملك، إذ سبق وحققه مع نادي الاتحاد في عام 2017.