قالت استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، هبة العجيل، إن على المرأة الحامل تجنب صبغات الشعر والاكتفاء بالحنا وذلك في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وأضافت أنه من الممكن أن يحدث امتصاص لهذه الصبغات عن طريق الجلد أو التنفس لذا فالأفضل الامتناع عن الصبغ، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة الإخبارية.

ونصحت بعدم صبغ شعر الأطفال حتى سن 16 عاما لخطورتها على الجهاز التنفسي والجلد، مشيرة إلى أن صبغات الشعر تحتوي على 50 إلى 80 مركبا كيميائيا منها الأمونيا وهو يتلف الشعر، لافتة إلى أن الدراسات أثبتت أن مصففو الشعر هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان في حال تعرضهم للصبغات بشكل مستمر.

فيديو | استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر د. هبة العجيل: على الحامل تجنب صبغات الشعر والاكتفاء بالحنا.. ومصففو الشعر هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان حسب الدراسات#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/8AcWPZHRiv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023