كشف مستخدمي تطبيق فيسبوك عن وجود خلل في التطبيق يؤدي إلى إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي إلى الأشخاص دون معرفة المستخدمين، يحدث ذلك عند دخولك أي حساب شخص آخر.

ويتسبب هذا الخلل في إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى أشخاص لم يقوم المستخدم بإضافتهم كأصدقاء على فيس بوك، وعندما يستقبل الأشخاص هذه الطلبات من أشخاص غير معروفين بالنسبة لهم، قد يشعرون بالإزعاج، خاصة إذا لم يكن بينهم أي أصدقاء مشتركين.

ويجب على المستخدمين الإبلاغ عن أى خلل أو مشكلة في استخدام تطبيق فيس بوك، من خلال الاتصال بفريق الدعم الفني للحصول على المساعدة اللازمة في حل المشكلة.