جرى منع مشجع يرتدي قميص الأهلي من دخول الملعب الذي يحتضن المباراة النهائية لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والوحدة.

ووقف المشجع وهو يرتدي قميص عليه شعار النادي الأهلي، لكن جرى منعه من دخول ملعب الملك عبدالله الرياضية بجدة، وفقا لـ”الميدان الرياضي”.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيحضر المباراة النهائية لكأس الملك التي ستقام اليوم، وسيقوم بتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.