قالت وزارة الحج والعمرة أن استضافة المعتمرين السودانيين تتم عبر ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين بتحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة عائلية أو تأشيرة زيارة شخصية، بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر.

وأضافت الوزارة أنه بإمكان الراغبين بالاستضافة، الدخول مباشرة إلى منصة أبشر عبر الرابط: https://www.absher.sa ثم التوجه إلى خدماتي، الجوازات، تواصل، تحديد القسم (تأشيرات الزيارة)، تحديد الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين)؛ مع التأكد من استيفاء كافة اشتراطات الخدمة.

وفي وقت سابق ، أطلقت وزارة الداخلية خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر منصة “أبشر أفراد” مع إعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله –، وفي إطار الجهود الإنسانية للمملكة تجاه الشعب السوداني الشقيق، لمعالجة أوضاع المعتمرين السودانيين العالقين بالمملكة في ظل الأزمة الحالية.