قال فهد العتيبي ، معلق نهائي مباراة الليلة في نهائي كأس الملك “أغلى الكؤوس” بين الهلال والوحدة أن موسم الهلال ليس كارثي ، مشيراً إلى أنها ستكون مباراة صعبة وخارج التوقعات.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي الرياضي “معن القويعي” أن خبرة الهلال في المباريات النهائية ترجح كفته في ميزان الفوز ، لافتاً إلى أنه وصل لنهائي كأس العالم وقد يفوز بكأس الملك لذلك فموسم الهلال ليس كارثي.

وتنطلق المباراة النهائية بين الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة” في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وستشهد المباراة حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.