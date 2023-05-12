كشف تقرير تلفزيوني القصة الحقيقية لملاهي الجن على طريق الرياض- الدمام.

وقال التقرير الذي أعدته وعرضته قناة إم بي سي أنه قبل 15 عاما، تم إنشاء الملاهي في منطقة صحراوية خالية من الحياة، على طريق الرياض – الدمام، وترددت أقاويل عن بعض المغامرين والمستكشفين، أنهم عندما قاموا بزيارة هذه الملاهي كانوا يسمعون أصوات صراخ وهمسات مرعبة، وأن الألعاب تتحرك من نفسها.

وأضاف التقرير : في البداية كانت ملاهي عادية تكتظ بالزوار والمرح، حتى ظهرت أسطورة غزو الجن للملاهي، وسيطرتهم عليها، وتبين أنه لا يوجد جن ولا عفاريت، ولكن السر يكمن في أنها كانت أحد المشاريع القائمة وتعثر المشروع ، وصارت مزارا للمغامرين والباحثين عن الإثارة.