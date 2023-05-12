وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ملعب الجوهرة بجدة لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس” بين الهلال والوحدة.

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سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يصل لمقر مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة#نهائي_الكأس_مع_الرياضية #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Pk9xvp1U1l — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 12, 2023