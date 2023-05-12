شهد “منفذ النويصيب” ازدحام منذ بداية اليوم مع بدء تطبيق دولة الكويت قرار البصمة العشرية لليد.

واعتمدت الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وتستهدف الكويت جمع وتكوين أكبر بنك معلومات خاص بالمسافرين، وكشف حالات التزوير من قبل المطلوبين أمنيا.