قالت مريم العيسى، استشاري وراثة طبية، إن المكملات قد تساعد في الحفاظ على الشباب.

وأضافت أنه لا يوجد شيء علمي مثبت بشأن وجود دواء معين لكي يحافظ المرء على شبابه، وفقا لما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفتت إلى أن الأدوية التي تحتوي على مضادات للأكسدة تحافظ على الشباب.