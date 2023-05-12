قالت مريم العيسى، استشاري وراثة طبية، إن المكملات قد تساعد في الحفاظ على الشباب.
وأضافت أنه لا يوجد شيء علمي مثبت بشأن وجود دواء معين لكي يحافظ المرء على شبابه، وفقا لما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.
ولفتت إلى أن الأدوية التي تحتوي على مضادات للأكسدة تحافظ على الشباب.
هل هناك منتجات "حبوب أو إبر أو أدوية" تحافظ على الشباب؟..
د. مريم العيسى – استشاري وراثة طبية تجيب@Dr_Mar_AlEissa#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bw7blXPWG4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 12, 2023
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