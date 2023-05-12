أظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد إياد الحسني، الذي أعلنت الحركة عن مقتله في قطاع غزة اليوم الجمعة؛ حيث يظهر في الفيديو لحظة استهداف شقة تقع في حي النصر داخل قطاع غزة، ليغطي الدخان المكان بشكل كثيف.

وقال مسؤول بالحركة الفلسطينية أن قيادياً كبيراً في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قُتل في أحدث الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الجمعة.

وأضاف أن إياد الحسني مسؤول ملف العمليات ورئيس المجلس العسكري بالإنابة في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، قتل في غارة إسرائيلية على منزل بغرب القطاع.