التقطت كاميرات ملعب الجوهرة بجدة ردة فعل أصغر مشجع للهلال على ضياع ركلة الجزاء من لاعب الهلال مصعب الجوير في الشوط الإضافي الأول في المباراة النهائية لكأس الملك أمام الوحدة.

وأبان الفيديو حسرة الطفل ، حيث وضع قميصه الذي يرتديه على وجه .

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الهلال ، لكن الجوير لم يتمكن من وضعها في شباك الوحدة وحسم المواجهة .