توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين “الكأس الأغلى”.
وبدا ولي العهد يسلم كأس الملك لفريق الهلال بعد فوزه على الوحدة وتتويج بطلا لكأس خادم الحرمين.
وكان الحكم لجأ للأشواط الإضافية لكنها انتهت بعدم تسجيل أي أهداف جديدة من كلا الفريقين، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (7-6) ليتوج بذلك بكأس خادم الحرمين الشريفين.
سمو #ولي_العهد يتوج نادي الهلال بالكأس الأغلى 🏆#الهلال_الوحدة#نهائي_الكأس_مع_الرياضية #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/LJtWV68gcl
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 12, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً