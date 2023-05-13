توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين “الكأس الأغلى”.

وبدا ولي العهد يسلم كأس الملك لفريق الهلال بعد فوزه على الوحدة وتتويج بطلا لكأس خادم الحرمين.

وكان الحكم لجأ للأشواط الإضافية لكنها انتهت بعدم تسجيل أي أهداف جديدة من كلا الفريقين، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (7-6) ليتوج بذلك بكأس خادم الحرمين الشريفين.