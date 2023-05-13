تغلب نادي الأهلي المصري مضيفه الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى بلوغ النهائي الرابع على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب (10 مرات حاليًا)، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مواجهتي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي اللذين يلتقيان السبت في ذهاب المربع الذهبي.

تقدم الأهلي بهدف سجله الجنوب أفريقي “بيرسي تاو” في الدقيقة الثامنة حيث تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من محمود عبد المنعم (كهربا) ليتسلم تاو الكرة ويسدد في منتصف مرمى الترجي ليفشل الحارس صدقي الدبشي في التصدي لها لتسكن الزاوية اليمنى، وينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

وضاعف بيرسي تاو في الدقيقة 55 النتيجة بعد أن أحرز الهدف الثاني للأهلي إثر تلقي كرة طولية من محمد هاني سيطر عليها وراوغ مدافع الترجي ليصبح في مواجهة مرمى الدبشي ليسدد بيسراه كرة قوية سكنت شباك حارس الترجي.

واحرز محمود كهربا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 75 بعد تحرك هجومي سريع بدأ من عند أليو ديانغ الذي مرر إلى حسين الشحات الذي أرسل تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الترجي استقبلها كهربا بتسديدة داخل الشباك التونسية.