وثق مقطع فيديو تتويج ‎الهلال بلقب ‎كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب الجوهرة.

وتوج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الوحدة.

يذكر أن الحكم لجأ للأشواط الإضافية لكنها انتهت بعدم تسجيل أي أهداف جديدة من كلا الفريقين، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (7-6) ليتوج بذلك بكأس خادم الحرمين الشريفين.