عقب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، على تتويج الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2022 – 2023 ، بعد فوزه على نادي الوحدة.
وقال فهد بن نافل: الموسم كان صعب جدا ، وأشكر جميع اللاعبين والعاملين بالنادي، مشيرا: هذه أول مرة وآخر مرة ، وهذه البطولة هي الأغلى على قلبي لحملها أسم سيدي خادم الحرمين والأعظم والأجمل تشريف سيدي ولي العهد الذي دعمنا ودعم رياضتنا.
ولفت: ما في شغل كامل ، وجميعنا نسعى لإسعاد الجمهور ورفعة هذا النادي ، وأكيد يصدر مني أي خطأ وأنا اتحمل كل الأخطاء ، وواجبي أن أتحمل الخسارة، مبينا: أنا لدي المجموعة كاملة أهم من لاعب واحد ، وأي نجم يأتي نادينا عليه أن يعرف أن الهلال نادي كبير .
وأوضح: إننا في نهاية فترتنا للسنة الرابعة ، وكل هذه الأمور تٌرجى لبعد انتهاء الموسم ، فهدفنا تحسين مركزنا في الدوري، لافتا: أحب أشكر الأمير وليد بن طلال لدعمه للهلال ، وهو مستمر من قبل إدارتي ومن بعدها في دعم الكيان الهلالي.
🎙 التصريح الأول لفهد بن نافل بعد تتويج الهلال بأغلى الكؤوس🏆
"النجم القادم إلينا يجب أن يعلم من هو الهلال"#أغلى_الكؤوس#الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/lTCpCZJWbi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023
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