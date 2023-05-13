عقب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، على تتويج الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2022 – 2023 ، بعد فوزه على نادي الوحدة.

وقال فهد بن نافل: الموسم كان صعب جدا ، وأشكر جميع اللاعبين والعاملين بالنادي، مشيرا: هذه أول مرة وآخر مرة ، وهذه البطولة هي الأغلى على قلبي لحملها أسم سيدي خادم الحرمين والأعظم والأجمل تشريف سيدي ولي العهد الذي دعمنا ودعم رياضتنا.

ولفت: ما في شغل كامل ، وجميعنا نسعى لإسعاد الجمهور ورفعة هذا النادي ، وأكيد يصدر مني أي خطأ وأنا اتحمل كل الأخطاء ، وواجبي أن أتحمل الخسارة، مبينا: أنا لدي المجموعة كاملة أهم من لاعب واحد ، وأي نجم يأتي نادينا عليه أن يعرف أن الهلال نادي كبير .

وأوضح: إننا في نهاية فترتنا للسنة الرابعة ، وكل هذه الأمور تٌرجى لبعد انتهاء الموسم ، فهدفنا تحسين مركزنا في الدوري، لافتا: أحب أشكر الأمير وليد بن طلال لدعمه للهلال ، وهو مستمر من قبل إدارتي ومن بعدها في دعم الكيان الهلالي.