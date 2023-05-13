علقت الصحف العالمية على تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة “libero” البيروفية، أنه في وجود أندريه كاريلو، والهلال يُتوج بطلاً لكأس الملك السعودي.. رغم إهداره ركلة ترجيحية، قدم كاريلو أداء رائع واحتفل بلقب جديد مع فريقه”.

وأفادت صحيفة “ole” الأرجنتينية: “بعد فوز ‎الهلال بلقب كأس الملك.. رامون دياز يُعادل هيلينيو هيريرا كأكثر مدرب أرجنتيني حصولاً على الألقاب”.

وأشارت صحيفة “larepublica” البيروفية: “أضاع أندريه كاريلو ركلة ترجيحية لكن حارسه عبد الله المعيوف أنقذه وتوجه بطلاً. حارس ‎الهلال ظهر في أصعب اللحظات لإنقاذ فريقه وجلب اللقب”.

وأوضحت صحيفة “redgol” التشيلية: “في لحظات درامية، ‎الوحدة بقيادة سييرا يسقط في نهائي كأس الملك.. خسر فريق سييرا بشكل لا يُصدق أمام

الهلال بقيادة رامون دياز”.

ولفتت صحيفة “elmundo” الكوستاريكية: “أوسكار دوارتي يخسر مع ‎الوحدة نهائي كأس الملك بركلات الترجيح أمام ‎الهلال”.

وعقبت صحيفة “elfutbolero” المكسيكية: “حقق ‎الهلال لقب كأس الملك وأظهر أن لديهم مكانًا لميسي مع فريق يفوز بالألقاب ويصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعكس ‎النصر الذي يلعب معه ‎رونالدو”.

ولفتت شبكة “tycsports” المكسيكية: “بعد الحصول على لقب كأس الملك مع ‎الهلال.. رامون دياز يصبح المدرب الأرجنتيني الأكثر فوزًا بالألقاب في التاريخ مُعادلاً رقم هيلينيو هيريرا صاحب الـ16 لقبًا”.

وتابع موقع “bitbol”: “رامون دياز، تاريخي، أسطوري: هو المدرب الأرجنتيني الأكثر فوزًا.. تُوج ‎الهلال بكأس الملك للأبطال بالسعودية، ودخل لاعب ريفر بليت السابق تاريخ مدربي الأرجنتين”.

وبين موقع “tuttomercatoweb” الإيطالي: “هدف يودا لا يكفي. بعد ركلات الترجيح، يذهب كأس الملك إلى ‎الهلال”.

وأضافت شبكة “tntsports” البرازيلية: “‎الهلال يفوز بكأس ملك السعودية ويحقق كويلار لقبه السادس مع النادي.. كويلار هو أحد الأسماء الرئيسية للفريق الذي يضم المهاجم البرازيلي ميشيل”.

فيما أبان موقع “zerozero” البرتغالي: “بشكل دراماتيكي، ‎الهلال يحتفل بلقب آخر في السعودية.. أضاف الهلال لقبًا آخر إلى تاريخه الحافل بالفعل بفوزه على الوحدة في نهائي كأس الملك”.