علق لاعب الهلال على البليهي، على تتويج الزعيم بكأس خادم الحرمين الشريفين بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الوحدة.

وقال على البليهي: أنا من يحدد من يأخذ الدوري في مباراتنا أمام ‎الاتحاد، مشيرا: ألخص أحداث الموسم في هدفي اليوم.

وتابع: الإصابات والإرهاق أثرا على أداء لاعبي الهلال في بطولة آسيا