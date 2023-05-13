علق لاعب الهلال على البليهي، على تتويج الزعيم بكأس خادم الحرمين الشريفين بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الوحدة.
وقال على البليهي: أنا من يحدد من يأخذ الدوري في مباراتنا أمام الاتحاد، مشيرا: ألخص أحداث الموسم في هدفي اليوم.
وتابع: الإصابات والإرهاق أثرا على أداء لاعبي الهلال في بطولة آسيا
#برا_18 | علي البليهي – لاعب نادي #الهلال:
أنا من يحدد من يأخذ الدوري في مباراتنا أمام #الاتحاد، وألخص أحداث الموسم في هدفي اليوم
#SSC pic.twitter.com/rX8t6CIO6s
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023
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