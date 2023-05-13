نجح فريق بحثي من جامعة كورنيل الأمريكية بالتعاون مع شركة AstraZeneca للأدوية البيولوجية، في تطوير علاج جديد يقضي تماماً على الخلايا السرطانية بالمعدة، حيث يتألف من شظايا الأجسام المضادة وجسيمات نانوية مهندسة جزيئياً.

وأخذ الباحثون، في البحث عن نسخة علاجية بعد تمكنهم من إنتاج شظايا الأجسام المضادة، بحيث تستهدف بروتينات HER2 المرتبطة بسرطان المعدة.

ويعد ضمن التركيب أيضاً جسيمات نانوية من السيليكا يبلغ حجمها 6 نانومترات فقط، وهي جسيمات قادرة على اختراق الأورام والمرور بأمان عبر الأعضاء بمجرد حقنها في الجسم.