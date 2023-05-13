شدد الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد على أن فهد بن نافل رئيس قدير ومن المفترض أن يجدد في رئاسة الهلال.

وقال الفهيد :” المفروض أن يجدد فهد بن نافل في رئاسة الهلال فاليوم نحن نتكلم عن نموذج محقق 8 بطولات في فترة رئاسته”.

وأضاف ” من يفكر في تغيير فهد بن نافل وأعضاء إدارته وهم محققين كل هذا المجد، إذاً فماذا نقول عن الرؤساء الذين عبثوا بأنديتهم ولم يحققوا شيئا”.