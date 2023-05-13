شدد الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد على أن فهد بن نافل رئيس قدير ومن المفترض أن يجدد في رئاسة الهلال.
وقال الفهيد :” المفروض أن يجدد فهد بن نافل في رئاسة الهلال فاليوم نحن نتكلم عن نموذج محقق 8 بطولات في فترة رئاسته”.
وأضاف ” من يفكر في تغيير فهد بن نافل وأعضاء إدارته وهم محققين كل هذا المجد، إذاً فماذا نقول عن الرؤساء الذين عبثوا بأنديتهم ولم يحققوا شيئا”.
أحمد الفهيد: المفترض أن يجدد فهد بن نافل في رئاسة #الهلال .. إذا لم يجدد فماذا نقول للرؤساء الذين عبثوا في أنديتهم#أغلى_الكؤوس#الهلال_الوحدة#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 13, 2023
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