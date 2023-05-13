كشفت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تسليم الخدمات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة، مهندس حلول تقنية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، نظم المعلومات).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 12 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة إريكسون