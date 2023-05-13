دخل الكلب بوبي وهو من سلالة Rafeiro do Alentejo الأصيلة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر كلب على قيد الحياة في العالم.

ويحتفل اليوم الكلب بوبي بعيد ميلاده الـ31، حيث يبذل مالكه البرازيلي «ليونيل كوستا» قصارى جهده لجعل عيد ميلاد صديقه مميزًا مع حفلة عيد ميلاد في البرتغال.

سيحضر الحفل ما يقدر بنحو 100 ضيف، حيث يوفر طعامًا لذيذًا للضيوف وحفلة راقصة.

ويبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للسلالة البرتغالية التي ينتمي إليها الكلب حوالي 12-14 عامًا، لكن المالك ليونال يعتقد أن سر حياة كلبه الطويلة يكمن في البيئة الهادئة بعيدًا عن المدن.