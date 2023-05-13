وجه ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية، اتهامًا إلى أحد أفراد البحرية بالتسبب في وفاة رجل مشرد توفي بعد أن قام بخنقه في إحدى محطات المترو في المدينة.

وتسببت وفاة جوردان نيلي (30 عاما) في وقت سابق من هذا الشهر، في إثارة غضبا عندما ظهرت لقطات له وهو مقيد بعد دخوله عربة المترو وبدأ بالصراخ بأنه عطش وجائع جدا وأنه يفضل الموت.

وبعدها، هاجم دانيال بيني وهو جندي من مشاة البحرية يبلغ من العمر 24 نيلي وقام بتثبيته أرضا وخنقه لحوالي دقيقة مما أدى إلى مقتله، فيما أوضح الفاحص الطبي في مدينة نيويورك إن نيلي قتل “بضغط” على رقبته، وحكم على أن الوفاة على أنها جريمة قتل.

وأفاد ألفين براغ المدعي العام في مانهاتن أنه سيتم اعتقال دانيال بيني وتوجيه الاتهام إليه، بينما ذكرت السلطات إنه سيتم تحديد الفعل على أنه جريمة قتل من الدرجة الثانية وليس الأولى، وذلك يعني أن سبب القتل كان عن طريق الخطأ بسبب “فعل متهور”.