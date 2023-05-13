كشفت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول/ تسليم الوحدات، أخصائي/ تسليم الوحدات، مدير المطورين/ عمليات التفتيش والتقييم.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 12 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة روشن العقارية