أعلن مجلس الضمان الصحي (CCHI)، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، للسعوديين فقط.

وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- محلل الميزانية.

(Budget Analyst)

2- محلل أول تنمية الموارد.

(Senior Resources Development Analyst)

3- مسؤول التمكين والتصنيف.

(Enablement and Classification Officer)

5- مسؤول أول التمكين والتصنيف.

(Sr. Enablement and Classification Officer)

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد

[email protected]