أعلن مجلس الضمان الصحي (CCHI)، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، للسعوديين فقط.
وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- محلل الميزانية.
(Budget Analyst)
2- محلل أول تنمية الموارد.
(Senior Resources Development Analyst)
3- مسؤول التمكين والتصنيف.
(Enablement and Classification Officer)
5- مسؤول أول التمكين والتصنيف.
(Sr. Enablement and Classification Officer)
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد
[email protected]
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