أوضحت عبير الخماش، أخصائية نفسية، وعلياء الرشيد المتخصصة في علاج اضطرابات المزاج، كيف نحمي أنفسنا من التعرض للصدمات النفسية.

وقالت علياء الرشيدي، عبر برنامج “سهرة الرسالة”، أن الشخص يحتاج أن يتعاطف مع نفسه ويسامحها ولا يقم بإلقاء اللوم على نفسه.

وفي السياق نفسه، أكدت عبير الخماش، أنه عندما تكون متوقعًا لكل الأشياء يصبح لديك صلابة نفسية وتأثير الأمور يكون أخف عليك، لافتة إلى أن المرأة تستطيع التعبير بشكل أكبر عن تعرضها للصدمة.

كيف نحمي أنفسنا من التعرض للصدمات النفسية؟ عبير الخماش- أخصائية نفسية علياء الرشيد المتخصصة في علاج اضطرابات المزاج @AliaAlrasheed@abeeralkamash#سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/91KNIejAxj — قناة الرسالة (@alresalahnet) May 12, 2023