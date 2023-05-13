توقع الكثيرون أن تُقدم سيارات سيتروين في السعودية مفهوماً مختتلفاً عن السيارات الفرنسية المُنافسة، فهي من العلامات التي تتمتع بأسلوبها الخاص سواء فيما يخص التصاميم أو التجهيزات المتطورة التي تدعم بها سياراتها.

وستتواجد العلامة الفرنسية بالسوق السعودي من خلال 3 سيارات بينهم :سيتروين C5 اير كروس 2023 ، وهم : C3 اير كروس، وC4 اير كروس، على أن تتوفر سيارتي سيتروين جامبي،و سيتروين C4 X الكهربائية الجديدة في وقت لاحق.

وتعتبر سيارة سيتروين C5 الجديدة أبرز السيارات في أسطول العلامة الفرنسية، والتي تنتمي إلى فئة الـSUV؛ لذلك فهي تلائم العائلات بشكل أكبر، وفيما يخص سعر سيارة سيتروين C5، فهي تتوفر من خلال 3 فئات بالأسعار التالية، وفقاً للموقع الرسمي للعلامة: C5 LIVE بسعر يبدأ من 99,600 ريال، C5 FEEL بسعر يبدأ من 117,000 ريال، C5 SHINE بسعر يبدأ من 127,000 ريال.

وتستمد قوتها من محرك بنزين سعته 1.6 لتر توربو، يولد قوة165 حصان، والذي يأتي متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما ما يخص أسعار سيارة سيتروين C3، فهي تتوفر من خلال 3 فئات بالأسعار التالية، وفقاً للموقع الرسمي للعلامة: C3 FEEL بسعر يبدأ من 69,900 ريال، C3 FEEL Pack بسعر يبدأ من 77,900 ريال، C3 SHINE بسعر يبدأ من 85,000

ريال، فيما تتوفر C3 SHINE بمحرك توربو سعة 1.2 لتر ، بقوة 110 حصان، وعلبة تروس EAT6 بست سرعات لتوفير قيادة أكثر سلاسة وكفاءة.

أما أسعار سيارة سيتروين C4، فهي تتوفر من خلال 3 فئات بالأسعار التالية، وفقاً للموقع الرسمي للعلامة: C4 FEEL بسعر يبدأ من 79,900 ريال، C4 FEEL Pack بسعر يبدأ من 91,900 ريال، C4 SHINE بسعر يبدأ من 99,000 ريال.