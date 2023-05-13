أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل كيف يتعامل الوالدين مع الفتاة التي ترفض الزواج بسبب خوفها من الحياة الزوجية.

وقال الشبل :” بالنسبة للنصح والتخويف بالله والتخويف من عواقب ترك الزواج فهو دور الأبوين”.

وأضاف ” دور الأب والأم هو أن يزيل هذه المخاوف، فالزواج عز للمرأة وعزها الأكبر أولادها حين تكبر”.

وتابع ” بالنسبة للاجبار، فهناك حالتين إذا كانت البنت صغيرة دون البلوغ ورأي الولي أن هذا الزوج لن يتوفر ابنتها في المستقبل مثله فله أن يجبرها، أما إذا كانت بالغة فليس له أن يجبرها حتى وإن رأي المصلحة في هذا الزواج “.