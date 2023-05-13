أوضحت الشركة السعودية للكهرباء ان انخفاض صافي الربح الذي شهدته نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي يعود إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المباعة نظراً لانخفاض الطلب الأمر الذي تأثر بتحسن ظروف الطقس في المملكة وانخفاض متوسط درجة الحرارة بشكل عام بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة، أن هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الذي يعود الى نمو أعمال وأصول الشركة واستعداداتها ببرامج صيانة وتشغيل مكثفة استعداداً لنمو الاحمال خلال موسم الصيف بالإضافة إلى ارتفاع اعباء التمويل نظراً لارتفاع معدلات الفائدة السائد عالمياً.

وأكدت الشركة أنه وفي المقابل سجلت ارتفاع جزئي في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الأول بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى نظراً لتحسن نسب التحصيل وارتفاع نسب السداد من المشتركين.

وكانت السعودية للكهرباء قد أعلنت الاربعاء الماضي الموافق 10/05/2023م عن نتائجها المالية للربع الأول من 2023م، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بـ 13.4 مليار ريال، مقارنة بـ 13.5 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ إجمالي الربح 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 2.6 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، والربح التشغيلي 1.7 مليار ريال مقارنة بـ 2.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، كما بلغ صافي الربح 480 مليون ريال.

وشهد الربع الأول من عام 2023، استمرار النمو في قاعدة المشتركين بنسبة 3.3%، وانجزت الشركة إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 91 ألف مشترك جديد، ليصل عدد المشتركين إلى حوالي 11 مليون مشترك. وتمكنت الشركة خلال الربع الأول لعام 2023 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية، حيث نمت أطوال شبكات التوزيع والألياف الضوئية بمعدل سنوي بلغ 6%، و2.3% لتصل ما يفوق 791.5 ألف ك.م. دائري، و85 ألف ك.م على التوالي.